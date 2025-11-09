ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1: Πέρασε από το Ηράκλειο με γκολ του Πινέδα

Η ΑΕΚ ήθελε πάση θυσία τη νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ για να πάει με ηρεμία στη διακοπή και το πέτυχε παρότι έχασε ξανά πολλές ευκαιρίες.
Η Ένωση που είδε δύο φορές τον Τσακαλίδη να ακυρώνει γκολ της (του Ζοάο Μάριο στο πρώτο μέρος και του Γιόβιτς στο δεύτερο, με τον Τζήλο στο VAR να συμφωνεί) είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο το ματς, με τον Πινέδα να δίνει τη λύση στο 75' και τους κιτρινόμαυρους να φεύγουν με το διπλό (0-1) από το Παγκρήτιο. Χαμηλά παραμένει ο ΟΦΗ, ο οποίος έφτασε τις τέσσερις σερί ήττες.
