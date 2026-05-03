ΟΦΗ - Άρης 0-2: Διπλό γοήτρου κόντρα στον Κυπελλούχο για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης ήταν ανώτερος του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σκόραρε δύο φορές με τους Ντουντού και Γιαννιώτα και πήρε μια νίκη γοήτρου καθώς τα Playoff 5-8 διεξάγονται δίχως διακύβευμα έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι Κρητικοί είχαν ετοιμάσει τη δική τους γιορτή καθώς το βαρύτιμο τρόπαιο ήταν στα… πέριξ του αγωνιστικού χώρου αλλά οι «κίτρινοι» ήταν αυτοί που έφυγαν με τη νίκη από το Ηράκλειο.

Πιστός στο 3-4-3, ο Χρήστος Κόντης δεν άλλαξε πολλά σε σχέση με την 11αδα του τελικού του Κυπέλλου. Λαμπρόπουλος-Κρίζμανιτς και Κωστούλας ήταν στην τριάδα των στόπερ με τους Αθανασίου-Σενγκέλια σε ρόλο full back και τους Καραχάλιο, Κανελλόπουλο στον άξονα. Φούντας και Νους ήταν στα επιθετικά άκρα και ο Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης.

