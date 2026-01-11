ΟΦΗ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο της Κρήτης συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Αστέρας κάνει σέντρα στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την Πέμπτη (7/1/2025) για την ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 2-0 και να παίρνει για δεύτερη διαδοχική σεζόν πρόκριση απέναντι στην ομάδα της Αρκαδίας. Την περσινή περίοδο οι αναμετρήσεις τους ήταν για την ημιτελική φάση του θεσμού. Αυτή η επικράτηση ήρθε μετά από τρία διαδοχικά παιχνίδια όπου είχε επικρατήσει ο ASTERAS AKTOR για το πρωτάθλημα. Τα δύο ήταν για τη διαδικασία των Playoffs για την 5η θέση, όπου η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε με 2-1 στην έδρα της και με 2-0 στην Κρήτη, και το τελευταίο για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος, όπου επικράτησε με 3-0 στην έδρα του.

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 16 φορές με γηπεδούχο τον ΟΦΗ και υπάρχει μια ισορροπία στα αποτελέσματα, με έξι νίκες των γηπεδούχων, πέντε της ομάδας της Αρκαδίας και πέντε ισοπαλίες.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 16:00

ΟΦΗ - Αστέρας 17:30

Άρης - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00

Η βαθμολογία της Super League (σε 15 αγ.)

1. Ολυμπιακός 39β.*

2. ΠΑΟΚ 38*

3. ΑΕΚ 37

4. Λεβαδειακός 28

5. Βόλος 25

6. Παναθηναϊκός 22**

7. Άρης 20

8. Κηφισιά 19*

9. Παναιτωλικός 15*

10. Αστέρας 13

11. Ατρόμητος 13*

12. ΟΦΗ 12**

13. ΑΕΛ 10*

14. Πανσερραϊκός 5

* Σε 16 αγώνες

** Σε 14 αγώνες