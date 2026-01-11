ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 4-0: Νους από άλλο πλανήτη με καρέ γκολ!

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στους Αρκάδες, τους οποίους συνέτριψε με 4-0 και πλησίασε την 8η Κηφισιά (19-15).
Πρωταγωνιστής ο φοβερός Τιάγκο Νους, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων! Κάκιστη εμφάνιση από τους Κιτρινομπλε, οι οποίοι για δεύτερο διαδοχικό ματς είχαν αποβολή και πέναλτι.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Τραμπ κατά Κούβας: «Τέλος το πετρέλαιο και τα χρήματα - Κάντε συμφωνία πριν να είναι αργά»
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
- Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.