Μενού

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 4-0: Νους από άλλο πλανήτη με καρέ γκολ!

Με τον Τιάγκο Νους σε τρελά κέφια να πετυχαίνει 4 γκολ, ο ΟΦΗ συνέτριψε με 4-0 τον κακό Αστέρα Τρίπολης, που από το 60' έπαιζε με 10 λόγω αποβολής του Τσίκο.

Reader symbol
Newsroom
ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 4-0
ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 4-0 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στους Αρκάδες, τους οποίους συνέτριψε με 4-0 και πλησίασε την 8η Κηφισιά (19-15). 

Πρωταγωνιστής ο φοβερός Τιάγκο Νους, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων! Κάκιστη εμφάνιση από τους Κιτρινομπλε, οι οποίοι για δεύτερο διαδοχικό ματς είχαν αποβολή και πέναλτι.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ