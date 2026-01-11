ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 4-0: Νους από άλλο πλανήτη με καρέ γκολ!

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στους Αρκάδες, τους οποίους συνέτριψε με 4-0 και πλησίασε την 8η Κηφισιά (19-15).

Πρωταγωνιστής ο φοβερός Τιάγκο Νους, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων! Κάκιστη εμφάνιση από τους Κιτρινομπλε, οι οποίοι για δεύτερο διαδοχικό ματς είχαν αποβολή και πέναλτι.

