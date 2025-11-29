ΟΦΗ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Εκεί ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο με το παιχνίδι να κάνει σέντρα στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 2.

Ο ΟΦΗ μετά από τη νίκη του στη Λάρισα την περασμένη αγωνιστική, θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να αναρριχηθεί κι άλλο στον βαθμολογικό πίνακα. Οι Κρητικοί βρίσκονται στην 11η θέση με 3 νίκες και 7 ήττες σε 10 αγώνες.

Από την άλλη πλευρά ο Βόλος προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό και θέλει να παραμείνει σε τροχιά πεντάδας. Η ομάδα μετρά ήδη 6 νίκες σε 11 αγώνες με τις τρεις από αυτές να είναι μακριά από τον Βόλο.