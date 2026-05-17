ΟΦΗ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται σήμερα η σεζόν τόσο για τον Κυπελλούχο, ΟΦΗ όσο και τον Βόλο. Η αναμέτρηση Άρης - Λεβαδειακός αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 4 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, με τον Βόλο να έχει επικρατήσει στην μεταξύ τους αναμέτρηση στην Κρήτη για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος και τα δύο παιχνίδια που έγιναν στον Βόλο για την κανονική περίοδο και τα Playoffs 5-8 να έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο με 1-1.

Τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες έχει στους δέκα τελευταίους αγώνες του με τον Βόλο ο ΟΦΗ και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα. Η τελευταία νίκη της ομάδας της Κρήτης επιτεύχθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024 επικράτησε με 4-0 της ομάδας της Μαγνησίας και ξεπέρασε τη νίκη με 4-1 που είχε στις 23 Νοεμβρίου 2020 στον Βόλο.

Στις αναμετρήσεις τους στην Κρήτη υπάρχει μόλις μια χωρίς τέρματα, το 0-0 στις 3 Ιανουαρίου 2023, ενώ στις πέντε από τις οκτώ έχουν σκοράρει και οι δύο.

Η βαθμολογία των πλέι οφ (5-8)

5. Λεβαδειακός 31

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος 17

