ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ απόψε (17/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Μagenta Sport 2.
Οι Κρητικοί, με περισσότερους από 12.000 φιλάθλους στο πλευρό τους, θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη league phase της διοργάνωσης με στόχο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Γερμανούς.
Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη βρίσκεται και ο Βέλγος φορ Άαρον Ισέκα όπως και ο Σιέλης σε αντίθεση με τους Μαρινάκη και Νικολάου που δεν υπολογίζονται.
- «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το ένα χέρι»: Η σοκαριστική αποκάλυψη από το ΕΚΑΒ
- Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα - «Με έβγαλαν ότι πήγα στην κλινική στο Κολωνάκι»
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.