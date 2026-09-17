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ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ απόψε (17/09) στην πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League. H ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Στιγμιότυπο από ματς ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ απόψε (17/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Μagenta Sport 2.

Οι Κρητικοί, με περισσότερους από 12.000 φιλάθλους στο πλευρό τους, θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη league phase της διοργάνωσης με στόχο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Γερμανούς.

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη βρίσκεται και ο Βέλγος φορ Άαρον Ισέκα όπως και ο Σιέλης σε αντίθεση με τους Μαρινάκη και Νικολάου που δεν υπολογίζονται.

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