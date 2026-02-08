ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί κέρδισαν τον πρώτο «τελικό» και συνεχίζει τη μάχη

Ο Νίκος Αθανασίου στο ντεμπούτο του με τον ΟΦΗ έδωσε ασίστ για το 3-2 του Σενγκέλια κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ... εκτροχίασε το τραίνο του Λεβαδειακού και «φουλάρει» για το 5-8. Oι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, όμως έκαναν την ανατροπή και πήραν σπουδαία νίκη με 3-2, τρεις ημέρες πριν τη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λειβαδιά (11/2, 17:00).

Οι 8οι Κρητικοί έφτασαν τους 24 βαθμούς, στο +4 από Ατρόμητο και Κηφισιά, με ματς λιγότερο από τους Περιστεριώτες και με ίδιο αριθμό αγώνων με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

