ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο αρχίζει σήμερα η 2η αγωνιστική στα Super League Playoffs (5-8) με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Λεβαδειακός κάνει σέντρα στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για πέμπτη φορά στη φετινή σεζόν, αφού εκτός από τις δύο αναμετρήσεις τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος υπήρξαν και οι συναντήσεις τους για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις τέσσερις αυτές αναμετρήσεις υπήρξε μια νίκη του Λεβαδειακού στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 με 4-0 στην έδρα του για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος και από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ κράτησε το αήττητο στις τρεις αναμετρήσεις. Επικράτησε με 3-2 στην έδρα του για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος, ενώ στα δύο παιχνίδια τους για το Κύπελλο Ελλάδος υπήρξε ισοπαλία 1-1 στην Κρήτη και νίκη με 1-0 στην Βοιωτία για τους Κρητικούς.

Η τελευταία επικράτηση του Λεβαδειακού εκτός έδρας απέναντι στον ΟΦΗ ήταν στις 7 Δεκεμβρίου 2014 με 2-0 και από τότε έχουν διεξαχθεί έξι αναμετρήσεις, όπου υπάρχουν τρεις νίκες του ΟΦΗ και τρεις ισοπαλίες.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Βόλος 19:00

Η βαθμολογία των Playoffs (5-8)

5. Λεβαδειακός 22

6. Βόλος 17

7. ΟΦΗ 17

8. Άρης 16

