ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: «Καθάρισε» με τον Ελ Καμπί στο Ηράκλειο

Με δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί και ένα ακόμη του Μουζακίτη ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες περνώντας με 3-0 από το Ηράκλειο.

Ο Ελ Καμπί στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Ήθελε την νίκη, την κατέκτησε και ήταν σαφώς ανώτερος. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό - με τους παίκτες του να κάνουν δώρο στον Μεντιλίμπαρ για τα γενέθλιά του - που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΟΦΗ με σκορ 0-3. Και τα 2 πρώτα γκολ από τον ερυθρόλευκο γκολεαδόρ Ελ Καμπί. Το 0-3 ο Μουζακίτης.

ΟΦΗ: Χριστογέωργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (74' Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53' λ.τρ. Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (74' Νέϊρα), Νους (82' Βούκοτιτς) και Ισέκα (74' Σαλσέδο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγας, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία, Νασιμέντο (78' Σιπιόνι), Ταρέμι, Ελ Καμπί (86' Κλέιτον), Ποντένσε (67' Κοστίνια) και Ζέλσον Μαρτίνς (86' Τσικίνιο).

