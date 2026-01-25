Μενού

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Η λύση ήρθε από τη βούλα του πέναλτι

Με το εύστοχο πέναλτι του Σαλσέδο, ο ΟΦΗ επικράτησε στο Ηράκλειο με 1-0 του Παναιτωλικού και βρίσκεται στο -1 από το γκρουπ «5-8».

Reader symbol
Newsroom
ΟΦΗ – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Παναιτωλικός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

O ΟΦΗ μετά την ήττα στην Τούμπα επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0. Οι Αγρινιώτες έφτασαν τις έξι διαδοχικές ήττες και έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα τόσο για το πέναλτι που προήλθε το «χρυσό» γκολ του Σαλσέδο, όσο και για την αποβολή του Σατσιά.

Ο Όμιλος μείωσε στο -1 από την 8η Κηφισιά, έχοντας ματς λιγότερο, ενώ ο 12ος Τίτορμος είναι στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τον 13ο Αστέρα AKTOR.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ