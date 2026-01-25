ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Η λύση ήρθε από τη βούλα του πέναλτι

O ΟΦΗ μετά την ήττα στην Τούμπα επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0. Οι Αγρινιώτες έφτασαν τις έξι διαδοχικές ήττες και έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα τόσο για το πέναλτι που προήλθε το «χρυσό» γκολ του Σαλσέδο, όσο και για την αποβολή του Σατσιά.
Ο Όμιλος μείωσε στο -1 από την 8η Κηφισιά, έχοντας ματς λιγότερο, ενώ ο 12ος Τίτορμος είναι στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τον 13ο Αστέρα AKTOR.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
