ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΟΦΗ - Παναιτωλικός σήμερα Κυριακή για τη 18η αγωνιστική στη Super League. Το κανάλι και η ώρα του αγώνα στο Ηράκλειο.

Newsroom
ΟΦΗ - Παναιτωλικός ποδόσφαιρο
Παναιτωλικός - ΟΦΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI
Στο Ηράκλειο εκεί που ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό, συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής στην 18η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Ο Παναιτωλικός έχει έξι νίκες στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις του με τον ΟΦΗ, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Μάλιστα, έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: με 2-1 στην Κρήτη στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, με 1-0 στο Αγρίνιο στις 19 Ιανουαρίου 2025 και με 4-2 στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος.

Ο ΟΦΗ και ο Παναιτωλικός συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε επίπεδο Α’ Εθνικής τη σεζόν 1976-77 και, με γκολ των Γιαλαμά και Παπαδόπουλου, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 2-0.

Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι στο κορυφαίο επίπεδο, κάτι που συνέβη τη σεζόν 2011-12, όταν και πάλι επικράτησε ο ΟΦΗ, με τον Ζέλικο Κάλαϊτζιτς να κρίνει την αναμέτρηση με γκολ από φάουλ.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 

Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
Αστέρας - ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00
ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 44 - 18 αγ.
2. Ολυμπιακός 42 - 17 αγ.
3. ΠΑΟΚ 41 - 17 αγ.
4. Λεβαδειακός 34 - 17 αγ.
-------------------------
5. Παναθηναϊκός 25 - 16 αγ.
6. Βόλος 25 - 18 αγ.
7. Άρης 21 - 17 αγ.
8. Κηφισιά 19 - 17 αγ.
-------------------------
9. Ατρόμητος 16 - 17 αγ.
10. ΑΕΛ 16 - 18 αγ.
11. Παναιτωλικός 15 - 17 αγ.
12. ΟΦΗ 15 - 16 αγ.
13. Αστέρας 13 - 17 αγ.
14. Πανσερραϊκός 8 - 18 αγ.

 

