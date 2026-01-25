ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο εκεί που ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό, συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής στην 18η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.
Ο Παναιτωλικός έχει έξι νίκες στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις του με τον ΟΦΗ, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Μάλιστα, έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: με 2-1 στην Κρήτη στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, με 1-0 στο Αγρίνιο στις 19 Ιανουαρίου 2025 και με 4-2 στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος.
Ο ΟΦΗ και ο Παναιτωλικός συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε επίπεδο Α’ Εθνικής τη σεζόν 1976-77 και, με γκολ των Γιαλαμά και Παπαδόπουλου, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 2-0.
Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι στο κορυφαίο επίπεδο, κάτι που συνέβη τη σεζόν 2011-12, όταν και πάλι επικράτησε ο ΟΦΗ, με τον Ζέλικο Κάλαϊτζιτς να κρίνει την αναμέτρηση με γκολ από φάουλ.
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
Αστέρας - ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Άρης - Λεβαδειακός 16:00
ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30
Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Super League
1. ΑΕΚ 44 - 18 αγ.
2. Ολυμπιακός 42 - 17 αγ.
3. ΠΑΟΚ 41 - 17 αγ.
4. Λεβαδειακός 34 - 17 αγ.
-------------------------
5. Παναθηναϊκός 25 - 16 αγ.
6. Βόλος 25 - 18 αγ.
7. Άρης 21 - 17 αγ.
8. Κηφισιά 19 - 17 αγ.
-------------------------
9. Ατρόμητος 16 - 17 αγ.
10. ΑΕΛ 16 - 18 αγ.
11. Παναιτωλικός 15 - 17 αγ.
12. ΟΦΗ 15 - 16 αγ.
13. Αστέρας 13 - 17 αγ.
14. Πανσερραϊκός 8 - 18 αγ.
- Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο γιος του
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.