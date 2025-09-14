ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς το Παγκρήτιο δεν είναι έτοιμο ακόμη, με την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται απόψε η 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

Ο ΟΦΗ άρχισε το πρωτάθλημα με νίκη στις Σέρρες, ενώ από την άλλη πλευρά ΠΑΟΚ μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια, αμφότερα με 1-0, απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο.

Τα νέα του ΠΑΟΚ είναι στους Galacticos: ο Σταύρος Σουντουλίδης συνδέεται καθημερινά στις 14:00 και μεταφέρει πλήρες ρεπορτάζ και εξελίξεις.