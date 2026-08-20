ΟΦΗ - ΤΣΚΑ Σόφιας 3-0: Μία ανάσα από την πρόκριση οι «γιοι του Ψηλορείτη»

Μετά την Ελλάδα, ο ΟΦΗ κάνει και την Ευρώπη να παραμιλάει! Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη επικράτησαν 3 -0 της ΤΣΚΑ Σόφιας στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρήτιο Στάδιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Δύο γκολ πέτυχε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, Ταξιάρχης Φούντας (19΄,51΄πεν.) και ένα ο Ντίκμαν (90+4΄), ενώ η ρεβάνς των play off θα διεξαχθεί στις 27/8 στη Σόφια.

Οι Κρητικοί μπήκαν από το ξεκίνημα με πάθος και με ορμή, πιέζοντας ψηλά και αναγκάζοντας σε λάθη τους φιλοξενούμενους. Προειδοποίησαν στο 9΄ με τον Αϊτόρ να μην κάνει σωστή επιλογή προ του Λαπούκοφ (επέλεξε να πασάρει), όμως στο 19΄ ο Ισπανός ήταν αυτός που δημιούργησε το 1-0. Από δική του παράλληλη μπαλιά στην περιοχή, ο Ταξιάρχης Φούντας με τελείωμα πάνω στην κίνηση άνοιξε το σκορ και «έβαλε φωτια» στο Παγκρήτιο.

Στο 30΄ ο Γκοντόι «άγγιξε» την ισοφάριση πλασάροντας πάνω από τον Χριστογεώργο, όμως η μπάλα έφυγε άουτ στην καλύτερη ευκαιρία της βουλγαρικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. ενώ στο 45΄ ο Έλληνας γκολκίπερ «έβγαλε» δύσκολα την κεφαλιά του Πίττα.

Η ΤΣΣΚΑ έμοιαζε ανεβασμένη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο ΟΦΗ απάντησε άμεσα. Στο 48΄ σε χέρι του Παστόρ μέσα στην περιοχή -το οποίο υποδείχθηκε με τη βοήθεια του VAR- κέρδισε πέναλτι! Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 2-0 στο 51΄.

Οι Βούλγαροι αναζητούσαν πλέον απεγνωσμένα ένα γκολ με τον Γιάνεφ να προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις και μία από αυτές, ο Ίτου, «σημάδεψε» το δοκάρι στο 58΄. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποσυντονιστεί, όμως, δεν είχαν καθαρό μυαλό και στο 81΄ αποβλήθηκε ο Μπραχίμι που χτύπησε εκτός φάσης τον Αϊτόρ.

Στη συνέχεια οι κυπελλούχοι Ελλάδας κυριάρχησαν ολοκληρωτικά και για ένα δεκάλεπτο έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Μέχρι που ήλθε ο Ντίκμαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώσει από κοντά το 3-0 το οποίο στέλνει τον ΟΦΗ «με το ένα πόδι» στη League Phase. Μια πρόκριση, που ωστόσο ακόμα κι αν δεν επιτευχθεί, θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference.

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Σιέλης, Κωστούλας (86΄ Νικολάου), Πούγγουρας, Ανδρούτσος (76΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (66΄ Ντίκμαν), Αθανασίου, Νους (76΄ Ισέκα), Φούντας (66΄ Καραχάλιος), Αϊτόρ.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ (56΄ Μπραχίμι), Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (75΄ Περέιρα), Γκμπαμίν, Ετό (56΄ Ίτου), Σένσι, Εμπόνγκ, Γκοντόι (64΄ Σβαρτς), Πίττας.