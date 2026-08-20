ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε (20/08) στο πρώτο ματς των play offs του Europa League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, η ομάδα του Χρήστου Κόντη φιλοδοξεί να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδό της στη league phase της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Την αποστολή της ομάδας αποτελούν οι: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αλεχάνδρο Πιεδραΐτα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα χάσει και τα δύο παιχνίδια, ενώ τη θέση του στην αποστολή αναμένεται να καλύψει ο Καταλίν Ίτου.