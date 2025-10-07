Οι 2 λόγοι που δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα στο Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

Αν έκανε κανείς μία βόλτα στα social media των φίλων του Παναθηναϊκού χθες, θα έβλεπε οτι ένα μεγάλο κομμάτι συζητούσε το γεγονός οτι ο Χρήστος Κόντης δεν χρησιμοποίησε την Κυριακή το βράδυ με τον Ατρόμητος, τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
Έναν παίκτη που αποκτήθηκε το καλοκαίρι έναντι 5 εκατομμυρίων, με τους «πράσινους» να παλεύουν για μέρες να... σπάσουν τον δανεισμό του από την Μπόκα Τζούνιορς στην Πλατένσε με την οποία αναδείχθηκε και πρωταθλητής.
