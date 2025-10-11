Οι 3 πόλεις που διεκδικούν το επόμενο Ράλλυ Ακρόπολις - Τα 45 εκ. ευρώ και οι... ακρίδες

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026 είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, αγώνα του WRC. Πρόκειται για το μοναδικό αθλητικό γεγονός στο καλεντάρι ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται ετησίως στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή παραμένει πάντως άγνωστη η τοποθεσία της έδρας του Ράλλυ Ακρόπολις, με τρεις πόλεις να διεκδικούν τη φιλοξενία του.

Οι Δήμοι Λαμιέων, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Αλμυρού έχουν καταθέσει το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Motorsport Greece, προβάλλοντας τα δυνατά σημεία της πρότασής τους.

Οι βουλευτές στο... παιχνίδι

Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και της Motorsport Greece δεν θα είναι μόνο αγωνιστική, καθώς κάθε περιοχή έχει βάλει τα «μεγάλα μέσα» για να στηρίξει την υποψηφιότητά της. Βουλευτές, ακόμα και Υπουργοί, έχουν συνταχθεί στην πλευρά κάθε ενός εκ των τριών Δήμων, ώστε να πιέσουν υπέρ της αντίστοιχης πρότασης.

Εκτιμάται ότι η συνεισφορά του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην ελληνική οικονομία πλησιάζει τα 45 εκατ. ευρώ, με ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού να πηγαίνει στην Περιφέρεια όπου βρίσκεται η βάση του αγώνα.

Κατάθεση του φακέλου για τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις από την Λαμία | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η τελική απόφαση για τη διοργανώτρια πόλη θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, ώστε να υπάρξει αρκετό περιθώριο για το σχεδιασμό του Ράλλυ Ακρόπολις. Η έδρα του αγώνα θα επηρεάσει την τοποθεσία τόσο των περισσοτέρων ειδικών διαδρομών όσο και της υπερειδικής διαδρομής.

Λαμία, Λουτράκι ή Αλμυρός; Τα υπέρ και κατά κάθε πρότασης

Την τελευταία πενταετία ο αγώνας φιλοξενήθηκε στην Λαμία και συγκεκριμένα στην Πανελλήνια Έκθεση. Οι εργασίες ανάπλασης του χώρου έβαλαν φέτος και άλλες πόλεις στο παιχνίδι.

Τα δυνατά σημεία της πρότασης της Λαμίας είναι αφενός η εμπειρία από τη φιλοξενία του αγώνα την τελευταία πενταετία, αφετέρου οι ειδικές διαδρομές στα γύρω βουνά που έχουν αγαπηθεί τόσο από τους θεατές όσο και από τα πληρώματα των ομάδων του WRC.

Υπάρχουν όμως σοβαρά παράπονα τόσο από τις ομάδες όσο και από τους ξένους και Έλληνες δημοσιογράφους, που αποδυναμώνουν την πρόταση. Οι εγκαταστάσεις στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας είναι γερασμένες, με τις υποδομές να μην είναι του επιπέδου ενός αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το φαινόμενο με σμήνη από ακρίδες να εισβάλλουν στο Κέντρο του Αγώνα τον περασμένο Ιούνιο. Στα αρνητικά η απουσία αρκετών ξενοδοχειακών μονάδων υψηλού επιπέδου μέσα στην πόλη της Λαμίας.

«Έχουμε την εμπειρία να διοργανώσουμε τον αγώνα, χωρίς να μπαίνω σε αντιπαράθεση με άλλους δήμους. Αλλά ξέρουμε να τον διοργανώνουμε καλύτερα. Δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που λέμε σε ποιο γήπεδο θα πάμε. Είναι πολλά τα τεχνικά ζητήματα. Η απόφαση, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολιτική σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού», δήλωσε στο Reader ο Δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

Το Λουτράκι δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο. Αντιθέτως έχει μακρά εμπειρία από τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς ήταν η έδρα του αγώνα τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2013, όταν τέθηκε εκτός WRC, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Στα υπέρ της πρότασης οι εγκαταστάσεις του Club Hotel Casino που ήταν η έδρα του Κέντρου Τύπου αλλά και του αγώνα και η έκταση στη Σχολή Μηχανικού για τη φιλοξενία του service park. Στην Κορινθία δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδικών διαδρομών (πέρα από τις γνωστές Λουτράκι και Άγιοι Θεόδωροι), κάτι που θα αναγκάσει τα πληρώματα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, δυσκολεύοντας τη σχεδίαση του αγώνα.

«Είμαστε μία πόλη που αγαπάει υπερβολικά το Ράλλυ Ακρόπολις. Παράλληλα απέχουμε μόλις 100 χλμ. από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι των Πατρών. Είμαστε σε κεντρικό σημείο, με πάρα πολλά ξενοδοχεία για να εξυπηρετήσουμε τους χιλιάδες θεατές του αγώνα από όλο τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων να αναλάβει τη διοργάνωση τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια», είπε στο Reader ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης.

Ο Δήμος Αλμυρού στην Μαγνησία αποτελεί τη νέα πρόταση που μπαίνει... σφήνα ανάμεσα σε Λαμία και Λουτράκι. Δεν έχει τεχνογνωσία από τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις, κάτι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική απόφαση. Στα θετικά η παρουσία του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου σε κοντινή απόσταση αλλά και οι υποδομές του Βόλου. Και σε αυτή την περίπτωση Βουλευτές αλλά και πρώην Υπουργοί στηρίζουν την υποψηφιότητα.

«Η Εθνική Οδός είναι δίπλα στην πόλη του Αλμυρού και βέβαια υπάρχει το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου που αποτελεί το πλησιέστερο σημείο για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό. Το αεροδρόμιο ενισχύει πολύ τη δική μας πρόταση. Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία στην περιοχή, στη Νέα Αγχίαλο, στο Βόλο, ακόμα και στη Λάρισα. Άλλωστε οι αποστάσεις είναι μικρές και μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όσων έρθουν να παρακολουθήσουν το ράλλυ. Πιστεύω ότι υπερτερούμε έναντι των άλλων πόλεων, λόγω τόσο των κοντινών ειδικών διαδρομών όσο και του ασφαλτοστρωμένου χώρου περίπου 30 στρεμμάτων δίπλα στην πόλη που θα φιλοξενήσει το service park», τόνισε στο Reader ο Δήμαρχος Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης.

Η τελική απόφαση της κυβέρνησης θα είναι λογικά ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για την άρτια διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονός με παγκόσμια εμβέλεια και τις πιέσεις που ασκούνται από όλες τις πλευρές για την αποδοχή κάθε υποψηφιότητας. Παραμένει πάντως άγνωστο αν το συμβόλαιο με τη διοργανώτρια πόλη θα έχει διάρκεια 2-3 έτη ή θα είναι μονοετές.

