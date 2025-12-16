Μενού

Aν οι Δικέφαλοι είναι άστοχοι στις μεταγραφές δεν θα «γκρεμίσουν» τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το μεγάλο «πρέπει» της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο, αν θέλουν να διεκδικήσουν με σοβαρές πιθανότητες το πρωτάθλημα.

AEK-παοκ
INTIME
Πόσο σημαντικό είναι το μεθαυριανό ματς της ΑΕΚ με την Κραϊόβα; Καλύτερα να… μην το μάθουν οι παίκτες της. Καλύτερα ας μπουν να παίξουν απλώς για τη νίκη και να μην επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο άγχος, διότι ήδη έχει διαμορφωθεί ατμόσφαιρα… πανηγυριού, η οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί καταστροφική για εκείνον που προ-πανηγυρίζει…

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

