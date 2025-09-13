Μενού

Οι ευχές του Ερντογάν στην ομάδα της Τουρκίας για τον τελικό της Κυριακής

«Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ...» έγραψε ο Ερντογάν για την εθνική της Τουρκίας μετά τον θρίαμβο επί της Ελλάδας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. | Shutterstock
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αμέσως μετά τη νίκη της εθνικής Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 με ανάρτηση στα social media έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και ευχήθηκε την Κυριακή να σηκώσει το τρόπαιο κόντρα στη Γερμανία.

«Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ και το αποτέλεσμα στον τελικό την Κυριακή να είναι η κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ», έγραψε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας.

