Οι Galacticos του αθλητικού ρεπορτάζ έκαναν σέντρα στο Gazzetta TV!

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα στις 14:00, πέντε κορυφαίοι ρεπόρτερ – Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος – ενώνουν τις δυνάμεις τους και μπαίνουν στο ίδιο… γήπεδο.



Ρεπορτάζ, αποκλειστικές πληροφορίες, καυτές συζητήσεις και πλούσια θεματολογία για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Όχι μόνο ποδόσφαιρο. Όλος ο αθλητισμός!

Τον ρόλο του συντονιστή έχει ο Κώστας Ψάρρας, που μοιράζει την μπάλα και κρατάει το ρυθμό της πιο δυνατής αθλητικής συζήτησης της ημέρας.

Η πρώτη μέρα έκανε εντυπωσιακά νούμερα και το κοινό έδειξε ότι θέλει αυτή τη νέα παρέα στον αέρα. Η εκπομπή σημείωσε εξαιρετική απήχηση στο YouTube και τα social media, με χιλιάδες views και σχόλια από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Το Gazzetta TV ανανεώνεται πλήρως και ετοιμάζει πολλές νέες εκπλήξεις και εκπομπές που θα αλλάξουν τον τρόπο που ζει το κοινό την αθλητική ενημέρωση.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο εδώ: