Οι παράγοντες της απόφασης του Ρενάτο Σάντσες: Σημείο καμπής η σεζόν στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει… βόμβα, που θα προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ενδεχόμενη απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που έχει το βιογραφικό του Ρενάτο Σάντσες;

Ο Φρανσίσκο Σέμπε από την πορτογαλική «A Bola» μιλάει στο Gazzetta και εξηγεί τους λόγους που ο συμπατριώτης του, πήρε την απόφαση να έρθει στα μέρη μας, για λογαριασμό του Παναθηναϊκό.

