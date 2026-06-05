Οι πιο πιστές οπαδοί των Spurs είναι... μοναχές - Η απόλυτα αμερικανική ιστορία των Spurs Nuns

Οι τελικοί του NBA είναι διοργάνωση μεγάλου ενδιαφέροντος, όχι αποκλειστικά αθλητικού. Οι New York Knicks αναμετρώνται με τους San Antonio Spurs για τον φετινό τίτλο. Και μπορεί οι Knicks να έχουν στο πλευρό τους πολλούς διάσημους φαν, αλλά οι Spurs έχουν την «θεϊκή παρέμβαση».

Μερικές από τις πλέον γνωστές φιλάθλους της ομάδας, που συναντώνται συχνά στο γήπεδο, είναι οι Spurs Nuns, σελεστιανές αδελφές του Αγίου Ιωάννη Μπόσκο.

Πριν από αγώνα της ομάδας το προηγούμενο διάστημα είχε κυκλοφορήσει βίντεο με τις μοναχές, να ευλογούν τους παίκτες.

«Υπηρετούμε τους φτωχούς και τους νέους», δήλωσε η αδελφή Μπερναντέτ Μότα, διευθύντρια του τμήματος προώθησης της ιεραποστολής των Αδελφών Σαλεσιανών. «Και για να φτάσεις στους νέους εκεί που βρίσκονται, πρέπει να αγαπάς αυτό που αγαπούν και στη συνέχεια θα αγαπήσουν κι αυτοί αυτόν που αγαπάς. Έτσι, έχουμε αυτή τη συγγένεια με τους Spurs, επειδή μας δίνει μια διέξοδο να κάνουμε την αποστολή μας με τους νέους που υπηρετούμε» εξήγησε η ίδια.

Μία σχέση δεκαετιών

Η ιστορία αυτή κρατά δεκαετίες.

Μερικές από τις συνταξιούχες μοναχές, που τύγχανε να είναι μεγάλες οπαδοί των Spurs, παρακολουθούσαν τους αγώνες στην τηλεόραση ή τους άκουγαν στο ραδιόφωνο. Μερικές, μάλιστα, δεν έχαναν αγώνα ακόμη και όταν νοσηλεύονταν.

Όταν ο προπονητής Γκρεγκ Πόποβιτς εμφανιζόταν στον πάγκο θυμωμένος και απογοητευμένος, εκείνες του έστελναν επιστολές για να τον ενθαρρύνουν.

«Τον ενημέρωναν όταν πίστευαν ότι τα πήγαινε περίφημα και τον ενημέρωναν όταν έχανε την ψυχραιμία του. Αλλά πραγματικά τον υποστήριζαν. (...) Έγραφαν: "Προπονητή, έχασες την ψυχραιμία σου εκεί, έλα, προσευχόμαστε για σένα, μπορείς να τα πας καλύτερα"».

Και οι επιστολές δεν έμεναν αναπάντητες, με τον θρυλικό προπονητή να τις ευχαριστεί για τα λόγια τους.

Σταδιακά, η σχέση του προπονητή με τις μοναχές έγινε οικογενειακή υπόθεση, με τη σύζυγό του να αναπτύσσει δεσμούς με τις μοναχές, μέχρι που εντάχθηκε και όλη η ομάδα στην παρέα τους.

Ήταν και είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση.

Οι Spurs λατρεύουν να έχουν τις αδελφές στα παιχνίδια τους και η αναγνωρισιμότητα που έχουν αποκτήσει από τις εμφανίσεις τους στο γήπεδο, τις βοηθά να προωθήσουν την αποστολή τους.

Όπως εξήγησε η Μότα, είναι πολλοί όσοι έχουν κάνει δωρέες ή τις έχουν βοηθήσει με άλλους τρόπους όλα αυτά τα χρόνια.