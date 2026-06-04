Ποιος είναι ο τύπος που κερνάει μπακλαβά τους Νιου Γιορκ Νικς

Oι Νικς της Νέας Υόρκης είναι και πάλι εδώ, έτοιμοι για να στεφθούν πρωταθλητές του NBA. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Σαν Αντόνιο Σπερς, μιας ομάδας που ξέρει πως να κατακτά τίτλους, που έχει στη σύγχρονη ιστορία της μια χρυσή σελίδα με GOAT παίκτες όπως οι Μανού Τζινόμπιλι, Τόνι Πάρκερ, Τιμ Ντάνκαν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον. Xθες έδειξαν ότι μπορούν.

Όμως και πάλι, αυτό που ζουν οι Νίκς, αυτό που βιώνει η Νέα Υόρκη είναι τρομερό. Από το 1999, όταν για τελευταία φορά η ομάδα διεκδίκησε το πρωτάθλημα, μοιάζει να έχει περάσει μια ζωή, μια εποχή γεμάτη λάθη και υπερβολές. Όμως οι Νικς είναι και πάλι εδώ. Και πώς το γιορτάζουν; Με δωρεάν μπακλαβά!

Η περίπτωση του "backlava guy", αυτού του μικρού ήρωα

Ο Ρόι Ντονκ φιλοξενήθηκε στην έντυπη και την ψηφιακή έκδοση των New York Times επί τω έργω, με ένα ταψί μπακλαβά στα χέρια, να μοιράζει κομμάτια σε εκστασιασμένους φανς της ομάδας. Τι κάνει όμως ο Ρόι Ντόνκ με τον μπακλαβά και γιατί αξίζει να μάθουμε την ιστορία του;

Μια δεύτερη ευκαιρία σε μια χαμένη ζωή

Από το προσωπικό του Instagram, μαθαίνουμε πως η δημοσίευση των Times έγινε η αφορμή να βρεθεί ξανά με τους γονείς του, πως ο πατέρας του ξαφνικά, έκανε Like σε κάθε δημοσίευση που αφορούσε τον γιό του. Οι γονείς του Ρόι δεν είχαν ιδέα για το γεγονός ότι ο 29χρονος γιός του πουλούσε μπακλαβά με το κομμάτι σε δημόσιους χώρους (κυρίως πάρκα) στο Μπρούκλιν και στο Μανχάταν. Ο Ντονκ εργαζόταν στο προσωπικό της περιοδείας του συγκροτήματος Phish, όταν έμπλεξε με τα ναρκωτικά και γρήγορα έδειξε παραβατική συμπεριφορά.

Μέτρησε πολλές συλλήψεις, έπιασε πάτο στη ζωή του, όταν αποφάσισε πως έπρεπε «κάτι» να κάνει, για να επανέλθει. Η πρώτη του ιδέα ήταν να πουλάει μπύρες σε συναυλίες. Όταν όμως βρέθηκε μπροστά σε μια τεράστια αφίσα ενός εστιατορίου που πουλούσε φρέσκο μπακλαβά, τότε βρήκε αυτό το «μοναδικό» πράγμα που ήθελε να πουλήσεΙ! Σήμερα είναι μια από τις πιο αγαπητές φιγούρες της Νέας Υόρκης, καθώς ξεπουλάει ως και οκτώ ταψιά (!) τη μέρα.