Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ κόντρα στην Εφές - Εκτός και οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες καθώς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα παραταχθεί χωρίς τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ..
Οι Πειραιώτες θα παίξουν με την ίδια δωδεκάδα με την οποία αντιμετώπισαν τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της Κυριακής (1210) στο ΣΕΦ.
Στην λίστα των απουσιών παραμένουν οι γνωστοί Μοστάφα Φάλ και Κίναν Έβανς.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ.
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Ευρώπη και Ρωσία ετοιμάζονται για πλήρη σύρραξη: Νέος «χάρτης» αμυντικής ατζέντας για το 2030
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
- Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να τη νοικιάσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.