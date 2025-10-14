Μενού

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ κόντρα στην Εφές - Εκτός και οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ

Με τις γνωστές απουσίες ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές απόψε (14/10 -21:15).

Reader symbol
Newsroom
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες καθώς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα παραταχθεί χωρίς τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ..

Οι Πειραιώτες θα παίξουν με την ίδια δωδεκάδα με την οποία αντιμετώπισαν τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της Κυριακής (1210) στο ΣΕΦ.

Στην λίστα των απουσιών παραμένουν οι γνωστοί Μοστάφα Φάλ και Κίναν Έβανς.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ