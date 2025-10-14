Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ κόντρα στην Εφές - Εκτός και οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες καθώς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα παραταχθεί χωρίς τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ..

Οι Πειραιώτες θα παίξουν με την ίδια δωδεκάδα με την οποία αντιμετώπισαν τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της Κυριακής (1210) στο ΣΕΦ.

Στην λίστα των απουσιών παραμένουν οι γνωστοί Μοστάφα Φάλ και Κίναν Έβανς.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ.