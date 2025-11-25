Oλυμπιακός: Άδειος στα γκαρντ στη Σερβία, πάλι εκτός ο Νιλικίνα και απών ο ΜακΚίσικ

Σημαντικές απουσίες σε άλλο ένα ματς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30) ο Φρανκ Νιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό.

