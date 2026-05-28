Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94 - 77: Από την EuroLeague στο 1 - 0

Το 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Πειραιά να είναι ανώτερη και σε ένα πανηγυρικό κλίμα, λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague, επικράτησε με 94-77.

Μετά από το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ουσιαστικά δεν κινδύνεψε, φτάνοντας στη νίκη και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Όπως μεταφέρει το gazzetta.gr, αρνητικό για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Πίτερς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, με Χολ και Βεζένκοβ να προσθέτουν από 13 πόντους, ενώ 10 είχαν ο Ντόρσεϊ πριν τραυματιστεί και ο Τζόουνς Για την ΑΕΚ, 22 πόντους είχε ο Γκρέι.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77