«Θα λένε ότι είμαι φαρμακόγλωσσα»: Το σχόλιο της Τζίμα για την κριτική Πιερρακάκη σε Τσίπρα

Η Ράνια Τζίμα ανέγνωσε τις ισορροπίες πίσω από την κριτική του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα.

«Ένα είναι απολύτως σίγουρο, ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος βρήκε τον νέο του αντίπαλο. Όλα μα όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου χτυπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς βλέπουν εκεί έναν αξιόμαχο αντίπαλο.

Ευφυώς ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, το αφήνει όλο αυτό να εξελίσσεται γιατί του κάνει πολύ καλό», ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του MEGA η δημοσιογράφος και στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στην κριτική του Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κριτική του κ. Πιερρακάκη, γιατί μπορεί ο κ. Πιερρακάκης... -τώρα θα λένε ότι είμαι φαρμακόγλωσσα- να τον συναντήσει κάπου παρακάτω, είναι δελφίνος ο κ. Πιερρακάκης και να τον συναντήσει man to man τον κ. Τσίπρα, γιατί γενικώς είναι τεχνοκρατική η προσέγγισή του. Σήμερα τον είδα να ξεδιπλώνεται πιο πολιτικά», σημείωσε η Ράνια Τζίμα.