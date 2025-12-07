Μενού

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε εκτός εξάδας ξένων για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ κατά τη διάρκεια προπόνησης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός εξάδας ξένων για την αναμέτρηση τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε την εβδομάδα με πυρετό και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία όμως αναβλήθηκε. Με τον κόουτς του Ολυμπιακού να τον αφήνει εκτός από το μεσημεριανό ραντεβού με την ΑΕΚ.

