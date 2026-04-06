Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Τι αναφέρει ο κανονισμός για την φάση με το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτσι

Η ΑΕΚ πήρε διπλό τίτλου χθες το βράδυ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0, όμως η εξέλιξη της αναμέτρησης αυτής θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική αν μετρούσε το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του παιχνιδιού, οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στην επίθεση, η μπάλα στρώθηκε στον 29χρονο Τούρκο, ο οποίος με ένα δυνατό σου έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θωμά Στρακόσα που δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

