Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο στάδιο Καραϊσκάκης, εκεί που ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ για τον πρωταθλητή στη Super League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ κάνει σέντρα στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό από τις 31 Μαρτίου 2024 και την αναμέτρηση τους για τα Playoffs του 2023-24 είναι η ΑΕΚ. Στα επτά παιχνίδια που ακολούθησαν, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έξι νίκες, ενώ η τελευταία τους αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Ενδιάμεσα, οι δύο ομάδες έχουν δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 στην έδρα της (02/04/25), αλλά είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι με 6-0.

Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα Playoffs με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό υπάρχουν πέντε νίκες των Ερυθρολεύκων, μια ισοπαλία και μια νίκη της ΑΕΚ. Στις αναμετρήσεις για τα Playoffs και στις δύο έδρες υπάρχουν 14 αγώνες, όπου ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στους εννέα, η ΑΕΚ στους τρεις και δύο ματς έχουν τελειώσει ισόπαλα.

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2024 με 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ σε αναμέτρηση για τα Playoffs ήταν στις 23 Απριλίου 2023 με 3-1.

Η βαθμολογία στα Playoffs (1-4)

1. ΑΕΚ 60

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49