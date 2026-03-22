Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet σήμερα (14/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο την τελευταία αγωνιστική και θέλουν να τερματίσουν πρώτοι στο φινάλε της κανονικής περιόδου, στο ματς κόντρα στην ΑΕΛ.

Οι «βυσσινί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον Αστέρα στην έδρα τους και βρίσκονται στην 12η θέση με μόλις 22 βαθμούς.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 AEK 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ Novibet 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16