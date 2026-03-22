Μενού

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ Novibet σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΛ - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet σήμερα (14/03) για την  26η - και τελευταία - αγωνιστική  της Super league με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο την τελευταία αγωνιστική και θέλουν να τερματίσουν πρώτοι στο φινάλε της κανονικής περιόδου, στο ματς κόντρα στην ΑΕΛ.

Οι «βυσσινί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον Αστέρα στην έδρα τους και βρίσκονται στην 12η θέση με μόλις 22 βαθμούς.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ