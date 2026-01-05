Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Ο Τζόουνς έρχεται να συμπληρώσει την frontline του Ολυμπιακού, που πλέον γίνεται πανίσχυρη μαζί με τους Μιλουτίνοφ και Χολ.

Ο Τζόουνς θα φτάσει στην Ελλάδα σήμερα στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι και θα μπει άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ των Πειραιωτών υπάρχει το προφίλ του Αμερικανού παίκτη με τις διακρίσεις και τις προηγούμενες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)