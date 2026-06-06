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Ολυμπιακός: Ανέβασε βίντεο με τον Γιαννακόπουλου που ξεσπάει κατά των διαιτητών

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στο x, δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να βρίζει τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Game 2 των τελικών | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Μετά το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στο x, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τα βάζει με τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Μάλιστα στη λεζάντα έγραψε: «Ο influencer σε δράση… Vol. ♾».

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