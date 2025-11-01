Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Τι έντεκα, τι δέκα παίκτες, νίκη «κορυφή» των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 74' λόγω αποβολής του Μάνσα σε πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Μορόν, αλλά τελικά διατήρησε το προβάδισμά του και επικράτησε 2-1 του Άρη χάρη σε γκολ των Ποντένσε – Ταρέμι.
Το πρώτο 45λεπτο για αρκετά λεπτά δεν είχε τη μεγάλη φάση. Για τον Ολυμπιακό στο 2ο λεπτό ο Ποντένσε είχε ένα φάουλ που πέρασε απευθείας έξω.
Στο 5ο λεπτό ο Τζολάκης βγήκε σωστά και δυνατά και μπλόκαρε το γύρισμα του Γένσεν ενώ στο 6' ο Αθανασιάδης απομάκρυνε το φάουλ του Τσικίνιο. Στο 8ο λεπτό ο Γένσεν από καλή θέση κόπηκε πάνω στο σουτ του...
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βεντέτα στα Βορίζια: Το χωριό πνίγεται στο αίμα 70 χρόνια μετά - Η παρατήρηση για το κόψιμο ξύλων έφερε 6 νεκρούς
- Βεντέτα στα Βορίζια: Χάος στο Βενιζέλειο - «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες σας καλούσαμε»
- Η πιο άβολη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.