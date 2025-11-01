Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Τι έντεκα, τι δέκα παίκτες, νίκη «κορυφή» των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 74' λόγω αποβολής του Μάνσα σε πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Μορόν, αλλά τελικά διατήρησε το προβάδισμά του και επικράτησε 2-1 του Άρη χάρη σε γκολ των Ποντένσε – Ταρέμι.

Το πρώτο 45λεπτο για αρκετά λεπτά δεν είχε τη μεγάλη φάση. Για τον Ολυμπιακό στο 2ο λεπτό ο Ποντένσε είχε ένα φάουλ που πέρασε απευθείας έξω.

Στο 5ο λεπτό ο Τζολάκης βγήκε σωστά και δυνατά και μπλόκαρε το γύρισμα του Γένσεν ενώ στο 6' ο Αθανασιάδης απομάκρυνε το φάουλ του Τσικίνιο. Στο 8ο λεπτό ο Γένσεν από καλή θέση κόπηκε πάνω στο σουτ του...

