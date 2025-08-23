Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης παρατάσσεται ο Ολυμπιακός σήμερα, Σάββατο (23/8) στο «Καραϊσκάκης», στο ματς που θα εγκαινιάσει αυτή τη Super League.

To Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης θα παίξει στις 20.00 σήμερα, ενώ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.

Για τους «ερυθρόλευκους», εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ και οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα. Επέστρεψε από τον τραυματισμό του ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Από την άλλη για τους Τριπολιώτες ο Ιβάνοφ συμπεριλήφθηκε μαζί με τους Σιλά, Εμμανουηλίδη, Σίπτσιτς, Πομώνη από τους καινούριους, καθώς και τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου, πρώτο σκόρερ της Κ19 του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023/24.

Απουσιάζουν ο Φρόκου (τιμωρημένος), οι Αλάγκμπε, Μεντιέτα (ενοχλήσεις) και ο ανέτοιμος Ντάνι Φερνάντεθ.