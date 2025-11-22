Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» για τους Πειραιώτες

Με δυο γκολ του Ταρέμι κι ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ελ Καμπί (το υπέδειξε μέσω VAR ο Σιδηρόπουλος), ο Ολυμπιακός χωρίς να εντυπωσιάσει, επικράτησε 3-0 του Ατρομήτου, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον στο μεγάλο ραντεβού του Φαλήρου με τη Ρεάλ!
Ο Ολυμπιακός σε έναν αγώνα που χωρίς να έχει σούπερ ποιότητα στο σύνολό του, είχε φάσεις, δοκάρια αλλά και γκολ επικράτησε αρκετά άνετα και δίκαια του Ατρόμητου με σκορ 3-0. Σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους οι Ελ Καμπί και Ταρέμι, με τον Ιρανό να σκοράρει 2 φορές.
