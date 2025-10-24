Μενού

Ολυμπιακός: Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο που προκάλεσε την οργή της ΚΑΕ - Τι υποστήριζε το άρθρο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σκληρή ανακοίνωση κατά εφημερίδας «ερυθρόλευκων» αποχρώσεων.

Reader symbol
Newsroom
ΚΑΕ Ολυμπιακός
ΚΑΕ Ολυμπιακός | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση και μάλιστα με σκληρά λόγια, κατά οπαδικής εφημερίδας η οποία κατηγόρησε την διοίκηση της ΚΑΕ για... πολλά.

Αρχικά στο εξώφυλλο η χορηγική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός χαρακτηρίζεται ως ιστορική απρέπεια, ενώ ο συντάκτης αναρωτιέται αν «έχει άραγε όρια η υπομονή;».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ