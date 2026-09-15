Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο «Θουμπιμέντι» στα μάτια του Αλγκουαθίλ

Αν και πρώιμο το συμπέρασμα, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις που έχει κάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ρέντη, δείχνει να έχει τον Ρέμο Φρόιλερ ως έναν από τους βασικούς του «πυλώνες» στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει, όπως είχε και τον Θουμπιμέντι στη Σοσιεδάδ.
Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται να «κουμπώνει» αρκετά στη νέα αγωνιστική φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αυτός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εκτίμηση που προκύπτει από την εικόνα του Ελβετού στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.
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