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Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο «Θουμπιμέντι» στα μάτια του Αλγκουαθίλ

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει για τον μέσο του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί επί Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να εξελιχθεί στον «Θουμπιμέντι» του Ολυμπιακού.

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Ο Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό
Ο Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό | Eurokinissi
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Αν και πρώιμο το συμπέρασμα, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις που έχει κάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ρέντη, δείχνει να έχει τον Ρέμο Φρόιλερ ως έναν από τους βασικούς του «πυλώνες» στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει, όπως είχε και τον Θουμπιμέντι στη Σοσιεδάδ.

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται να «κουμπώνει» αρκετά στη νέα αγωνιστική φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αυτός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εκτίμηση που προκύπτει από την εικόνα του Ελβετού στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

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