Σάλος με την απόλυση δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΙ: Κάλεσμα σε διαμαρτυρία στα γραφεία του σταθμού

Οργισμένη αντίδραση δημοσιογραφικού σωματείου επέφερε η ξαφνική απόλυση δημοσιογράφου που εργαζόταν για την ιστοσελίδα του σταθμού ΣΚΑΙ, skai.gr, με τη «Δημοσιογραφική Συνεργασία» να ζητά ανάκληση και επαναπρόσληψη.

Τώρα, το σωματείο καλεί και οργανώσει σε διαμαρτυρία έξω από τα κεντρικά γραφεία του σταθμού, και ζητά την υποστήριξη των συναδέλφων του συγκεκριμένου μέσου αλλά και του κλάδου. Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Να ανακληθεί τώρα η απόλυση δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΪ. Η Δημοσιογραφική Συνεργασία καταγγέλλει την απόλυση της δημοσιογράφου Λυγερής Γιαννουλάκη από την ιστοσελίδα του ΣΚΑΪ. Απαιτούμε να παρθεί πίσω τώρα!».

Απόλυση δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ - Κάλεσμα για διαμαρτυρία

Τα προσχήματα της εργοδοσίας ότι ...''δεν προσαρμόστηκε στο news room'' είναι αστεία. Τους απαντάμε: Το δικαίωμα στη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο! Καλούμε τους συναδέλφους στον ΣΚΑΪ, ανεξάρτητα από ειδικότητα και εργασιακή σχέση, να σταθούν στο πλευρό της συναδέλφου.

Να στηρίξουν τον αγώνα για να μείνει στη δουλειά. Κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής!

Στρατιές νέων εργαζόμενων γίνονται αναλώσιμοι για τις ιστοσελίδες των μεγάλων ομίλων. Δουλεύουν με χαμηλούς μισθούς, ατομικές συμβάσεις, εξαντλητικές βάρδιες και ανεξάντλητα ωράρια.

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Η απόλυση κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. Είναι οι πρώτοι που πληρώνουν την «κινητικότητα» στα ΜΜΕ με κριτήριο το κέρδος, τις προσαρμογές στα προγράμματα και τις αλλαγές στα επιτελεία.

Οι ευθύνες της συνδικαλιστικής ηγεσίας είναι μεγάλες: Καμιά πρωτοβουλία για οργάνωση του αγώνα, καμιά διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς, καμιά προστασία από τις απολύσεις και την εργοδοτική ασυδοσία που οργιάζει.

Η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια! Στην αλληλεγγύη, στην οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, στον κοινό αγώνα όλων των εργαζόμενων στον Τύπο και στα ΜΜΕ.

Βρίσκεται στην πάλη με τα συνδικάτα που δεν τα διπλώνουν, δεν παζαρεύουν πόσα θα χάσει ο εργαζόμενος. Που πρωτοστατούν για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Τέτοια σωματεία θέλουμε! Πρωτοπόρα, μαζικά, που μπαίνουν μπροστά για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι με νέες θυσίες τους επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς, τα κέρδη, και τους πολέμους τους.

Να ανακληθεί τώρα η απόλυση της Λυγερής Γιαννουλάκη! Όλοι την Τρίτη 15/9 στη διαμαρτυρία έξω από τον ΣΚΑΪ, στις 8.30 π.μ».