Κυρανάκης για θάνατο Μαζωνάκη: «Καλό θα ήταν να είχε ψαχτεί, όταν του υπόσχονταν θαύματα»

Καλεσμένος στο Kontra Channel, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θεώρησε φρόνιμο να «νουθετήσει» μετά θάνατον τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον τραγικό θάνατο που βρήκε στα χέρια των δύο γιατρών, που του παρείχαν ψευδοεπιστημονική θεραπεία.

Ερωτηθείς για το μέχρι πού πρέπει να φτάνουν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της πολιτείας, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες από παρόμοιες απάτες, με αφορμή τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο κ Κυρανάκης απάντησε πως:

«Υπήρχε πλαίσιο το οποίο παραβιάστηκε. Από ένα σημείο και έπειτα, όταν κάποιοι μας υπόσχονται θαύματα στην υγεία, καλό είναι να ψαχνόμαστε λίγο και εμείς. Το κράτος προφυλάσσει με βάση το πλαίσιο αδειοδότησης».

Κυρανάκης για θάνατο Μαζωνάκη: «Τοξικοί όσοι τον συνδέουν με την κυβέρνηση»

«Ο νόμος απαγορεύει να περνάς με κόκκινο φανάρι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραβάτες. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Δεν μπορείς εκ των προτέρων να προβλέψεις αν θα κάνει σωστά αυτό που πρέπει ο κάθε πολίτης.

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Το κράτος δικαίου βασίζεται σε κανόνες που συμφωνούν όλοι οι πολίτες να τηρούν, έτσι λειτουργούν τα κράτη. Αν η αντιπολίτευση θέλει να συνδέσει τον τραγικό θάνατο του Μαζωνάκη με την κυβέρνηση, θεωρώ ότι είναι μία απόλυτα τοξική απόπειρα».