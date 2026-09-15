Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας «βόμβα» κινείται προς την Ελλάδα - «Θυμίζει Daniel και Ιανό»

Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερο ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα της Μεσογείου, στην περιοχή μεταξύ της Σικελίας, της Τυνησίας και της Μάλτας, το οποίο και κινείται προς το Ιόνιο, με κατεύθυνση την Ελλάδα και τη Λιβύη.

Η ανάλυση των τελευταίων δορυφορικών εικόνω για τον καιρό, δείχνει την ταχεία δημιουργία ενός μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνες θαλασσοταραχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα σε παράκτιες και ευάλωτες περιοχές, καθιστώντας την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο περιοχή αυξημένου μετεωρολογικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα meteoweb.gr, τις επόμενες ώρες, το σύστημα αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά, μεταφέροντας το κέντρο του πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος. Η πορεία του κυκλώνα τον οδηγεί προς τη Λιβύη και την Ελλάδα, όπου αναμένονται οι ισχυρότερες επιπτώσεις από την Τρίτη 15 έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη του φαινομένου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι θερμές θάλασσες της Μεσογείου και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής ευνοούν την οργάνωση ενός κυκλώνα με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε Medicane (Mediterranean Hurricane). Η ακριβής ένταση και η τελική τροχιά του συστήματος, ωστόσο, θα καθορίσουν ποιες περιοχές θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

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Ελλάδα και Λιβύη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Στο στόχαστρο βρίσκονται πλέον τμήματα της Ελλάδας, της Λιβύης και της ανατολικής Μεσογείου, με το κύριο ενδιαφέρον να στρέφεται στις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ ισχυρούς ανέμους, τον υψηλό κυματισμό και τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων. Παράλληλα, η δραστηριότητα του συστήματος επηρεάζει ήδη περιοχές της Νότιας Ιταλίας, ενώ η εξέλιξή του παρακολουθείται στενά από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα.

Πώς δημιουργούνται οι Μεσογειακοί κυκλώνες τύπου Medicane

Από πλευράς ατμοσφαιρικής δυναμικής, η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζει αρκετά χαρακτηριστικά που έχουν παρατηρηθεί σε ισχυρούς Μεσογειακούς κυκλώνες, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτούν υποτροπικά ή ακόμη και τροπικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά, το σύστημα μπορεί να δημιουργηθεί από μια διαταραχή στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα, η οποία συνοδεύεται από ψυχρό πυρήνα και προκαλεί σημαντική αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, η υψηλή θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας μπορεί να προσφέρει επιπλέον ενέργεια στο σύστημα μέσω της μεταφοράς θερμότητας και υγρασίας από τη θάλασσα προς την ατμόσφαιρα.

Υπό κατάλληλες συνθήκες, το βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να αποκτήσει περισσότερο συμμετρική δομή, ισχυρή οργανωμένη καταιγιδοφόρο δραστηριότητα και θερμότερο πυρήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να εμφανίσει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των τροπικών κυκλώνων.

Τέτοια συστήματα είναι γνωστά ως Medicanes (Mediterranean Hurricanes) ή Μεσογειακοί κυκλώνες και, παρά το γεγονός ότι αναπτύσσονται σε μια σχετικά μικρή και κλειστή θαλάσσια λεκάνη, είναι δυνατό να προκαλέσουν πολύ ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνες θαλασσοταραχές.

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Οι ιστορικοί μεσογειακοί κυκλώνες που άφησαν το αποτύπωμά τους

Η περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με ισχυρούς Μεσογειακούς κυκλώνες.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων συγκαταλέγονται ο κυκλώνας Qendresa τον Νοέμβριο του 2014, ο οποίος επηρέασε σημαντικά τη Μάλτα και τη νότια Ιταλία, καθώς και ο κυκλώνας Numa τον Νοέμβριο του 2017.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το φαινόμενο Ianos τον Σεπτέμβριο του 2020, το οποίο επηρέασε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του κυκλώνα Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Το σύστημα προκάλεσε ακραίες βροχοπτώσεις και καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια επηρέασε και τη Λιβύη, όπου οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις καταδεικνύουν ότι οι ισχυροί Μεσογειακοί κυκλώνες μπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, κυρίως όταν συνδυάζονται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες θάλασσας και έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.