Ολυμπιακός – Βαλένθια 92 – 99: Ήττα μετά την καθίζηση στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπακός εμφανίστηκε αγνώριστος στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και ηττήθηκε με 92-99.

Ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια | eurokinissi
Το αγωνιστικό μπλακ άουτ του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τα... πάνω-κάτω με τη Βαλένθια να φεύγει νικήτρια από το ΣΕΦ και να συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-99 από τις «νυχτερίδες», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας έδαφος στο «κυνήγι» της εξάδας με ρεκόρ 8-7.

Στον αντίποδα οι Ισπανοί (11-5) έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Περισσότερα σε λίγο...

 

