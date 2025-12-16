Ολυμπιακός – Βαλένθια 92 – 99: Ήττα μετά την καθίζηση στο τέταρτο δεκάλεπτο

Το αγωνιστικό μπλακ άουτ του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τα... πάνω-κάτω με τη Βαλένθια να φεύγει νικήτρια από το ΣΕΦ και να συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-99 από τις «νυχτερίδες», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας έδαφος στο «κυνήγι» της εξάδας με ρεκόρ 8-7.

Στον αντίποδα οι Ισπανοί (11-5) έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Περισσότερα σε λίγο...