Ολυμπιακός – Βαλένθια 92 – 99: Ήττα μετά την καθίζηση στο τέταρτο δεκάλεπτο

Το αγωνιστικό μπλακ άουτ του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τα... πάνω-κάτω με τη Βαλένθια να φεύγει νικήτρια από το ΣΕΦ και να συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-99 από τις «νυχτερίδες», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας έδαφος στο «κυνήγι» της εξάδας με ρεκόρ 8-7.
Στον αντίποδα οι Ισπανοί (11-5) έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99
Περισσότερα σε λίγο...
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.