Ολυμπιακός - Βαλένθια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Την ισπανική Βαλένθια υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (16/12) ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Βαλένθια στο ΣΕΦ θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από την ήττα τους στη Βαρκελώνη αναζητούν την επιστροφή στις νίκες ώστε να μην χάσουν κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία. «Είναι ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμένα το ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της EuroLeague. Για να κερδίσουμε απαιτείται 100% πνευματική και σωματική ετοιμότητα. Πρέπει να δώσουμε όλη μας την συγκέντρωση εκεί γιατί χρειαζόμαστε αποθέματα ενέργειας για να τα καταφέρουμε» σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ, σχολιάζοντας την αποψινή αναμέτρηση.

Παράλληλα έστειλε και μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού σημειώνοντας πως: «Περιμένουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο, μαζί του είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρουμε ότι ο κόσμος απογοητεύεται και εξοργίζεται όταν χάνουμε. Γνωρίζουμε ότι θέλει ακόμα και όταν δεν κερδίζουμε, να παλεύουμε με την ψυχή μας και ξέρουμε ότι με την Μπαρτσελόνα πικράναμε τους φιλάθλους μας. Τους θέλουμε δίπλα μας και όλοι μαζί θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε τον αγώνα!».