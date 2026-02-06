Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (06/02) στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος, ούτε όμως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενώ εκτός μάχης παραμένουν οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττα από την Ντουμπάι και παραμένουν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 16-9 ενώ η ιταλική ομάδα, που έχασε εντός έδρας από την Βιλερμπάν, βρίσκεται στην 12η θέση με 12-14.
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»
- The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
- Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.