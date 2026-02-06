Μενού

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός εναντίον Βίρτους Μπολόνια απόψε (06/02) στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια
Στιγμιότυπο από ματς Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (06/02) στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος, ούτε όμως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενώ εκτός μάχης παραμένουν οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττα από την Ντουμπάι και παραμένουν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 16-9 ενώ η ιταλική ομάδα, που έχασε εντός έδρας από την Βιλερμπάν, βρίσκεται στην 12η θέση με 12-14.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ