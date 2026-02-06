Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (06/02) στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος, ούτε όμως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενώ εκτός μάχης παραμένουν οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττα από την Ντουμπάι και παραμένουν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 16-9 ενώ η ιταλική ομάδα, που έχασε εντός έδρας από την Βιλερμπάν, βρίσκεται στην 12η θέση με 12-14.