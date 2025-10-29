Ολυμπιακός - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο σήμερα (29/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο Ελλάδος με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Πρόκειται για το δεύτερο ματς των «ερυθρολεύκων» για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς στην πρεμιέρα επικράτησαν του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-1.

Η ομάδα του Βόλου νίκησε εκτός έδρας την Ηλιούπολη με 3-1 στην πρώτη αγωνιστική ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ατρόμητο στη δεύτερη αγωνιστική.