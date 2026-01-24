Ολυμπιακός - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Καραϊσκάκης» ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Super League, εκεί που ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο θέλοντας να παραμείνει σε τροχιά πρώτης θέσης. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Βόλος κάνει σέντρα στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 1.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 16 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει αήττητος και τον συνολικό απολογισμό να περιλαμβάνει 13 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους -τέσσερα για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος- ο Ολυμπιακός έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς να δεχθεί γκολ. Οι τρεις αναμετρήσεις διεξήχθησαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και οι άλλες δύο στον Βόλο.

Το σερί αυτό ξεκίνησε μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 2-2 στον Βόλο, στις 3 Δεκεμβρίου 2023. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει αποσπάσει μόλις μία ισοπαλία στις επτά αναμετρήσεις πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, όταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 έφυγε με το 1-1. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που σκόραρε εκεί, αφού όλες οι επόμενες νίκες των Ερυθρόλευκων ήρθαν χωρίς να δεχθούν τέρμα.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Βόλος 17:00

Αστέρας - ΑΕΚ 19:30

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 41 β.

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39*

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

-------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15*

12. Αστέρας 13*

13. ΑΕΛ 13

14. Πανσερραϊκός 8

* Με παιχνίδι λιγότερo