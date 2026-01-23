Ολυμπιακός: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ

Από το... πουθενά έσκασε η είδηση για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, από τον Ολυμπιακό. Ο Καναδός γκαρντ θα πάρει θέση στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» υπογράφοντας συμβόλαιο για τον επόμενο 1.5 χρόνο με τους Πειραιώτες.
Ο 34χρονος Κόρι Τζόσεφ έχει μακρά θητεία στο NBA έχοντας αγωνιστεί σε 866 ματς με 6.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 35% στο τρίποντο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Φινλανδία: 80χρονος ζούσε για 20 χρόνια σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και τουαλέτα
- Εξαφάνιση της Λόρα: «Ποια είναι η Άννα» - Το νέο πρόσωπο που ανατρέπει την έρευνα
- Μπορεί το Συμβούλιο Ειρήνης να εκθρονίσει τον ΟΗΕ; Οι βλέψεις του «ειρηνοποιού» Ντόναλντ Τραμπ
- Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.