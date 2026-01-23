Μενού

Ολυμπιακός: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ

Δείτε πώς διαμορφώνεται το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά και την απόκτηση του 34χρονου Καναδού γκαρντ Κόρι Τζόσεφ.

Reader symbol
Newsroom
Κόρι Τζόσεφ
Κόρι Τζόσεφ | Getty
  • Α-
  • Α+

Από το... πουθενά έσκασε η είδηση για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, από τον Ολυμπιακό. Ο Καναδός γκαρντ θα πάρει θέση στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» υπογράφοντας συμβόλαιο για τον επόμενο 1.5 χρόνο με τους Πειραιώτες.

Ο 34χρονος Κόρι Τζόσεφ έχει μακρά θητεία στο NBA έχοντας αγωνιστεί σε 866 ματς με 6.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 35% στο τρίποντο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ