Ολυμπιακός: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ

Από το... πουθενά έσκασε η είδηση για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, από τον Ολυμπιακό. Ο Καναδός γκαρντ θα πάρει θέση στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» υπογράφοντας συμβόλαιο για τον επόμενο 1.5 χρόνο με τους Πειραιώτες.

Ο 34χρονος Κόρι Τζόσεφ έχει μακρά θητεία στο NBA έχοντας αγωνιστεί σε 866 ματς με 6.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 35% στο τρίποντο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr