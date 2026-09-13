Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στην Ευρώπη ο Γιάρεμτσουκ αντί του Ελ Καμπί

Ο Ουκρανός επιθετικός ήταν αυτός που επρόκειτο να καλύψει το κενό που αφήνει ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στην ευρωπαϊκή λίστα, λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του.

Η πρόβλεψη από την πλευρά της UEFA είναι για παίκτη που ήδη ανήκει στο ρόστερ μίας ομάδας, οπότε ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του τραυματία Μαροκινού σέντερ φορ.

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