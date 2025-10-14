Ολυμπιακός - Εφές: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού για την Basket League και θέλουν να πετύχουν την τρίτη τους νίκη στη διοργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες έχουν επικρατήσει της Μπασκόνια (εκτός) και της Ντουμπάι (εντός) ενώ ηττήθηκαν στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ.
Από την άλλη μεριά, η Εφές κατεβαίνει στο ΣΕΦ με μία νίκη (κόντρα στην Μακάμπι) και δύο ήττες από Παρτιζάν και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Απόντες και από το αποψινό ματς για τον Ολυμπιακό, οι Ουόκαπ, Έβανς ενώ πιθανώς να επιστρέψει ο Εβάν Φουρνιέ.
