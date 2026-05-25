Ολυμπιακός: «Έχει στα ραντάρ του τον Κι της Βαλένθια»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μέχρι την πηγή και να πιει και νερό κατακτώντας τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του, αυτή τη φορά στην Αθήνα.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μένουν πίσω στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας της ομάδας και μετά την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο που φέρεται να είναι ολοκληρωμένη υπόθεση, έχουν ρίξει τα βλέμματά τους στον Μπράξτον Κι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr